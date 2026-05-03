МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Марокко на учениях пропали без вести двое американских военных

В поисках задействовали вертолеты, машины и корабли.
Владимир Рубанов 03-05-2026 16:11
© Фото: africom.mil

Двое американских военных пропали 2 мая в Марокко, в районе проведения военных учений «Африканский лев». Это случилось рядом с полигоном Кап-Драа, недалеко от города Тан-Тан, сообщило африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

США, Марокко и другие участвовавшие в учениях страны начали искать пропавших. Они используют вертолеты, машины и корабли. Идет расследование инцидента.

В ходе военной операции США в Иране, по официальным данным Пентагона, погибли 13 американских военнослужащих. Еще 415 были ранены.

При этом американское издание The Intercept опубликовало резонансный отчет о манипуляциях данными, связанных с Пентагоном. Издание обвинило Министерство обороны США в искажении информации о потерях, понесенных в ходе конфликта с Ираном.

Согласно отчету, в день начала перемирия 8 апреля было зафиксировано 385 раненых и пострадавших. Потом их число возросло до 428, а затем из официальных данных исчезли 15 раненых, и общее количество пострадавших было снижено до 413. Потом Пентагон вновь пересмотрел статистику, и число раненых сократилось до 411. Кроме того, в отчете подчеркивается, что более 200 моряков, пострадавших во время пожара на авианосце «Джеральд Р. Форд», остались за пределами официальной статистики.

#учения #сша #Марокко #полигон #пропавшие без вести #Поисковая операция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 