В Марокко на учениях пропали без вести двое американских военных

Двое американских военных пропали 2 мая в Марокко, в районе проведения военных учений «Африканский лев». Это случилось рядом с полигоном Кап-Драа, недалеко от города Тан-Тан, сообщило африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).

США, Марокко и другие участвовавшие в учениях страны начали искать пропавших. Они используют вертолеты, машины и корабли. Идет расследование инцидента.

В ходе военной операции США в Иране, по официальным данным Пентагона, погибли 13 американских военнослужащих. Еще 415 были ранены.

При этом американское издание The Intercept опубликовало резонансный отчет о манипуляциях данными, связанных с Пентагоном. Издание обвинило Министерство обороны США в искажении информации о потерях, понесенных в ходе конфликта с Ираном.

Согласно отчету, в день начала перемирия 8 апреля было зафиксировано 385 раненых и пострадавших. Потом их число возросло до 428, а затем из официальных данных исчезли 15 раненых, и общее количество пострадавших было снижено до 413. Потом Пентагон вновь пересмотрел статистику, и число раненых сократилось до 411. Кроме того, в отчете подчеркивается, что более 200 моряков, пострадавших во время пожара на авианосце «Джеральд Р. Форд», остались за пределами официальной статистики.