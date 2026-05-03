Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

В США разбилась команда по пиклболу. Спортсмены находились на борту самолета, потерпевшего катастрофу в штате Техас, сообщает британская газета Metro.

«Клуб пиклбола подтвердил, что пассажиры были членами команды, летевшей на турнир в Cranky Pickle в Нью-Браунфелсе. Турнир отменили», - говорится в публикации.

Очевидцы крушения сообщили, что непосредственно перед падением самолет двигался с очень высокой скоростью. На борту находились пять человек - четыре игрока команды и пилот.

Пиклбол - вид спорта, сочетающий в себе техники тенниса и бадминтона. Спортсмены играют ракетками перфорированным мячом, который необходимо перебросить через сетку. Это относительно молодой вид спорта, который играется на площадке меньше размера с высокими бортами.