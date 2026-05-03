МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Санкт-Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника

Конфликт произошел 1 мая у площади Восстания.
Виктория Бокий 03-05-2026 13:54
© Фото: VK/rosgvard78

В Санкт-Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Уточняется, что нарушителей задержали на Лиговском проспекте. Сам конфликт произошел вечером 1 мая рядом с торговым центром у площади Восстания.

«Вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что возле торгово-развлекательного центра, расположенного у площади Восстания, между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет», - говорится в сообщении.

Известно, что возраст задержанных – 18 и 14 лет. Выехавший на место отряд правоохранителей оперативно задержал их. Как позже выяснилось, злоумышленники в ходе конфликта использовали газовый баллончик и самодельное пусковое устройство.

По информации Росгвардии, пострадавший жив, ему потребовалась медицинская помощь. С места происшествия его доставили в больницу.

#Санкт-Петербург #росгвардия #Задержание #подростки #нападение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 