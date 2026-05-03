В Санкт-Петербурге задержали подростков, стрелявших в школьника. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Уточняется, что нарушителей задержали на Лиговском проспекте. Сам конфликт произошел вечером 1 мая рядом с торговым центром у площади Восстания.

«Вечером в правоохранительные органы поступила информация о том, что возле торгово-развлекательного центра, расположенного у площади Восстания, между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет», - говорится в сообщении.

Известно, что возраст задержанных – 18 и 14 лет. Выехавший на место отряд правоохранителей оперативно задержал их. Как позже выяснилось, злоумышленники в ходе конфликта использовали газовый баллончик и самодельное пусковое устройство.

По информации Росгвардии, пострадавший жив, ему потребовалась медицинская помощь. С места происшествия его доставили в больницу.