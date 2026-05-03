Министру нацбезопасности Израиля жена подарила на юбилей торт с виселицей

Под изображением петли на торте написано: «Иногда мечты сбываются».
Виктория Бокий 03-05-2026 11:20
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress

Израильскому министру нацбезопасности Итамару Бен-Гвиру на юбилей подарили торт с изображением виселицы. Об этом сообщает «7 канал».

Такой подарок Бен-Гвиру преподнесла его супруга. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как она подает ему торт, на котором написано: «Поздравляем министра Бен-Гвира» и «Иногда мечты сбываются».

По информации канала, дизайн торта приурочен к принятию закона о смертной казни для палестинцев, осужденных за убийство израильтян. Известно, что Бен-Гвир был так рад принятию этого закона, что даже носил на одежде значок с золотой виселицей.

Напомним, в Израиле приняли закон о казни террористов в конце марта 2026 года. Согласно новому закону, казнь будут проводить в течение 90 дней после вынесения приговора.

#в стране и мире #Израиль #подарок #Торт #Итамар Бен-Гвир
