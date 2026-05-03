Легкоатлет Никитин пробежал Казанский марафон с рекордом России

Ян Брацкий 03-05-2026 11:11
© Фото: Telegram/nikitinvoloda © Видео: instagram*/nikitinvoloda

Легкоатлет Владимир Никитин победил на Казанском марафоне, обновив рекорд России. Дистанция в 42 километра и 195 метров покорилась Никитину за 2 часа 8 минут и 10 секунд.

Вторым финишный створ пересек кениец Чарльз Кипротич Роно с отставанием в 50 секунд. Замкнул тройку призеров его соотечественник Доминик Ньяро Омаре. От Никитина он отстал на 1 минуту и 13 секунд.

Предыдущий рекорд России продержался совсем недолго. Двадцать шестого апреля его установил Дмитрий Неделин, пробежавший марафон в Дюссельдорфе за 2 часа 8 минут 54 секунды.

* - Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Спорт #Легкая атлетика #казань #рекорд #марафон #Никитин
