Три российских поезда застряли в пути из-за аварии в Литве

Три поезда между Калининградом и другими российскими городами задерживаются из-за схода с рельсов грузового состава на железных дорогах Литвы. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Речь о поездах №360 сообщением Калининград - Адлер, №148 Калининград - Москва и №147 Москва - Калининград. Максимальное время задержки составляет восемь часов, уточнили в компании.

Инцидент произошел на окраине Каунуса, там с рельсов сошли локомотив и четыре грузовых вагона. Аварийный состав следовал из Дуйсбурга в Германии, пишет Delfi. Вскоре должны начаться работы по удалению сошедшего с рельсов поезда.

Пассажиры, отправление поездов которых задерживается, могут получить всю информацию в мобильном приложении и на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону клиентской поддержки.