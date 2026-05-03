Минэнерго США попросило $99 млн на новое ядерное оружие против бункеров

Министерство энергетики США просит выделить почти 100 миллионов долларов для работы над новым ядерным оружием, способным уничтожать защищенные бункеры. Об этом сообщает War Zone.

Ведомство направило соответствующий запрос на финансирование. Это было сделано в рамках подготовки бюджета на следующий финансовый год.

Как сообщают обозреватели, на данный момент единственным авиационным ядерным боеприпасом глубокого проникновения в арсенале США является бомба B61-11. Технические характеристики нового проекта Nuclear Deterrent System-Air-delivered пока неизвестны. Также остается в тайне и текущая стадия его разработки.

До этого Трамп попросил конгресс выделить 1,5 триллиона долларов на оборонные расходы на 2027 год. Подчеркивается, что это крупнейший за последние десятилетия запрос на военные цели. В документе Белого дома указано, что этот показатель на 445 миллиардов долларов, или на 42%, выше, чем в нынешнем году. Между тем предложение Трампа включает сокращение не связанных с обороной расходов Пентагона на 10%. О резком повышении военного бюджета Трамп говорил еще в январе. Тогда он сказал, что сумма в 1,5 триллиона позволит стране создать «армию мечты». Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют право на такую армию.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Евросоюз тайно стремится к разработке ядерного оружия. Уточняется, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен допустила оговорку, говоря про закрытый режим к этим приготовлениям. Для этого в Брюсселе хотят показать лояльность к использованию «ядерного зонтика» США. В руководстве ЕС рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, говорится в заявлении ведомства. По данным СВР, в Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландах, Швеции и Испании есть промышленный потенциал для производства компонентов ЯО.