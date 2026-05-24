Euractiv: ЕК призвала не присваивать Украине статус «безопасной страны»

Соответствующий запрос поступил на фоне «обсуждения правительствами будущего временной защиты миллионов украинцев, проживающих в ЕС».
Дарья Ситникова 30-05-2026 01:48
© Фото: Ana Fernandez, Keystone Press Agency, Global Look Press

Европейская комиссия попросила страны ЕС снять с Украины статус безопасного государства. Об этом сообщило агентство Euractiv, ссылаясь на соответствующий документ.

«Комиссия запросила у столиц стран ЕС одобрение на применение исключения, которое предотвратит автоматическое присвоение Украине статуса "безопасной" в новом списке безопасных стран блока», - сказано в материале.

Уточняется, что запрос связан с обсуждением будущей программы временной защиты для украинцев, которые проживают в Евросоюзе. Хотя страны - кандидаты в ЕС, как правило, считаются безопасными, для государств, где ведутся боевые действия, делаются исключения, отметили в издании.

Этот вопрос планируется поднять на уровне министров на следующей неделе. Авторы отметили, что в прошлом году в ЕС приняли рекомендации, как постепенно свернуть эту программу, однако процесс в направлении беженцев остается медленным.

Ранее стало известно, что правительство Ирландии с августа начнет выселять 16 000 украинских беженцев из предоставленного государством жилья. Сворачивание программы компенсационных выплат за жилье затронет еще 42 000 человек, которые размещены в принимающих объектах недвижимости по всей стране.

