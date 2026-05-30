Reuters: власти Грузии продадут 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

Власти Грузии планируют выставить на аукцион коллекцию вин Иосифа Сталина. Об этом сообщило агентство Reuters.

«На этой неделе правительство Грузии впервые открыло винный погреб в столице страны Тбилиси», - сказано в материале.

По данным агентства, в коллекции Сталина, в частности, представлены вина, принадлежавшие императорам Александру III и Николаю II. В собственности этого винного погреба находится около 40 тысяч французских и грузинских раритетов.

Коллекцию вин, часть из которых датируется началом XIX века, планируют выставить на аукцион. Известно, что вырученные средства пойдут на открытие школы виноделия в стране.

