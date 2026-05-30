МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: власти Грузии продадут 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые на этой неделе.
Дарья Ситникова 30-05-2026 01:02
© Фото: Uwe Anspach, dpa, Global Look Press

Власти Грузии планируют выставить на аукцион коллекцию вин Иосифа Сталина. Об этом сообщило агентство Reuters.

«На этой неделе правительство Грузии впервые открыло винный погреб в столице страны Тбилиси», - сказано в материале.

По данным агентства, в коллекции Сталина, в частности, представлены вина, принадлежавшие императорам Александру III и Николаю II. В собственности этого винного погреба находится около 40 тысяч французских и грузинских раритетов.

Коллекцию вин, часть из которых датируется началом XIX века, планируют выставить на аукцион. Известно, что вырученные средства пойдут на открытие школы виноделия в стране.

Роспотребнадзор ранее приостановил продажу в России ряда армянских алкогольных напитков. Под ограничения попала продукция трех армянских производителей: ВЕДИ-АЛКО, Абовянский коньячный завод и Винно-коньячный дом «Шахназарян».

#Сталин #Грузия #аукцион #Вино #коллекция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 