Через боль и слезы: восьмилетняя Арина заново учится ходить после операции

Специальный аппарат помогает Арине стоять. Сама она этого делать пока не может и, несмотря на усталость, терпеливо проводит в нем положенное время. Сразу после по расписанию лечебная физкультура и процедуры. В распорядке дня восьмилетнего ребенка практически нет свободного времени. Через боль и слезы она стойко делает все, чтобы снова начать ходить. Но так было не всегда.

На кадрах - маленькая Арина играет в классики, умело прыгая с ноги на ногу. Здесь выступает на своих первых турнирах по бальным танцам. Но все изменилось в 2024 году, когда у девочки обнаружили опухоль спинного мозга, которая росла вместе с ребенком, постепенно пережимая нервы, отвечающие за движение ног.

Девочку отправили на операцию, которая длилась шесть часов. Хирургам удалось удалить опухоль, но серьезных последствий избежать не получилось. Двое суток Арина не ела и практически не разговаривала, смотрела в одну точку и плакала, а потом приняла взрослое для своих лет решение - научиться ходить заново. С этого момента начался ее путь непрерывной борьбы, который длится уже 1,5 года.

Как говорят врачи, массажи, занятия в бассейне, физкультура и различные процедуры должны заново «разбудить» нервные импульсы. Первые успехи уже есть - Арина научилась пересаживаться с кровати в коляску, плавать и самостоятельно одеваться. Врачи говорят, что девочка взялась за реабилитацию как взрослая, но все же не забывают о том, что она ребенок.

Сейчас Арине требуется новый курс реабилитации. Его стоимость для семьи неподъемная - больше миллиона рублей. Прерывать интенсивное восстановление нельзя, иначе девочка может утратить так тяжело приобретенные навыки. Пока Арина продолжает бороться, не сдается и ее мама. Говорит, если шанс есть, они просто не имеют права его упустить.

