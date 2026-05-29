В Аргентине открыли новый вид динозавра, похожего на цаплю

Динозавр достигал трех метров в длину.
Виктория Бокий 29-05-2026 06:57
© Фото: l94, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Палеонтологи открыли новый вид динозавра, напоминающего цаплю, который около 70 миллионов лет назад жил на юге Патагонии в Аргентине. Об этом передает Journal of Vertebrate Paleontology.

Новый вид динозавра получил название Kank australis. Его удалось описать благодаря найденным останкам, где были зубы, позвонки и кости пальцев древнего ящера. Их нашли неподалеку от города Эль-Калафате в южной провинции Санта-Крус.

Ученые отмечают, что недавно открытый вил динозавра был похож на хищную птицу, а вел себя он подобно цаплям. Известно, что в его рационе была только рыба. Предполагается, что он достигал трех метров в длину.

«Канк - это отсылка к древнему гигантскому нанду, чьи мощные шаги оставили след от пальцев на небе, сформировав созвездие Чойолс, известное европейцам как Южный Крест. Это созвездие указывает на самый южный регион планеты, где и был обнаружен динозавр», - рассказал палеонтолог Матиас Мотта из Аргентинского музея естественных наук в Буэнос-Айресе.

Ранее российские ученые обнаружили новый вид динозавра, который воровал яйца у сородичей. Делал он это с помощью огромного когтя и нескольких шипов.

#Аргентина #новый вид #динозавр #палеонтологи #цапля #Kank australis
