Актер Николас Кейдж официально стал Николасом Кейджем

Урожденный Николас Ким Коппола родился в знаменитой киносемье, его дядя Фрэнсис - один из самых влиятельных режиссеров, снявший «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня».
Сергей Дьячкин 29-05-2026 06:17
© Фото: Ron Adar, Keystone Press, Agency Global Look Press

После долгих лет кинокарьеры голливудский актер Николас Кейдж официально сменил имя, официально стал Николасом Кейджем. Об этом он рассказал в интервью Variety.

Артист убрал из паспорта фамилию «Коппола». Он сделал это еще в 2025 году, но только теперь рассказал об этом журналистам.

«Лучше быть патриархом собственной маленькой семьи, чем племянником-клоуном на задворках чьей-то еще, поэтому я принял решение стать Кейджем», - заявил актер.

Николас Ким Коппола родился в знаменитой киносемье. Его дед был известным композитором, а дядя Фрэнсис - одним из самых влиятельных режиссеров, на счету которого такие картины, как «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня».

Он добавил, что фамилию «Кейдж» он нашел в комиксах.  При этом он отметил, что вырос в авангардной, эксцентричной семье, где велись разговоры композиторе и философе Джоне Кейдже и его экспериментальных композициях.

Кейдж считается одним из самых эксцентричных актеров Голливуда. Широко известны его приобретения - так, он купил череп тарбозавра за $276 000, который оказался контрабандой и был возвращен в Монголию. Также он заранее заказал себе склеп в форме пирамиды на кладбище Сент-Луис в Новом Орлеане. В этом же городе он приобрел особняк, который считается одним из самых мрачных и проклятых мест в США. Кейдж также держал дома осьминога, объясняя, что наблюдение за его движениями помогает ему в актерской игре. Он приобрел двухголовую змею-мутанта, которую позже передал  в зоопарк Audubon.

Для того, чтобы добиться расположения первой жены, Патрисии Аркетт, Кейдж выполнил заведомо невыполнимую задачу - раздобыл автограф писателя-затворника Джерома Сэлинджера, известного тем, что он не давал автографов. Он затолкал в его почтовый ящик сотню листков с собственной размашистой подписью. В сопровождающей записке было указано: «Когда я прославлюсь, вы сможете здорово поправить дела с помощью моих автографов. Мне же нужен только один ваш, чтобы девушка согласилась выйти за меня». Сэлинджер через своего помощника передал заветный автограф.

Известен Кейдж и специфическими техниками актерского перевоплощения. Так, во время съемок в драме «Пташка» в 1984 году он попросил стоматолога вырвать ему два зуба без наркоза, чтобы почувствовать реальную боль. Играя в «Поцелуе вампира» в 1989 году, артист съел двух живых тараканов. Снимаясь в независимых хоррорах и триллерах вроде «Мэнди» 2018 года, актер регулярно доводил себя до изнеможения, используя эмоции из личной жизни, чтобы сделать образы более пугающими и настоящими. Для роли в кинокартине «Пиг» 2021 года актер глубоко погрузился в образ отшельника-собирателя трюфелей.

В ходе пресс-конференции в Москве в 2016 году Кейдж признался в любви к русскому балету и литературе. Из русских писателей он особо выделил Федора Достоевского, отметив, что хотел бы прочитать его произведения на языке оригинала, так как в переводе они теряют «поэзию слов».

