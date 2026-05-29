Поезд Москва - Душанбе начнет ходить впервые за 6 лет

РЖД назначили прямой поезд Москва – Душанбе после шестилетнего перерыва. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели. Об этом говорится в официальном новостном канале «Российских железных дорог».

«По просьбе железнодорожной администрации Республики Таджикистан и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана восстановили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе», - говорится в сообщении.

Так, 21 июня поезд отправится из Душанбе в 3:25 по местному времени и прибудет в Москву на Павелецкий вокзал в среду в 22:08 мск. Из Москвы будет отправляться по четвергам с 25 июня. Время в пути составит около четырех суток.

Отмечается, что маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. За весь путь поезд останавливается в городах Бухара, Нукус, Кунграт, Кандыагаш, Актобе, Илецк, Оренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе было приостановлено в марте 2020 года. Связано это было с пандемией коронавируса.