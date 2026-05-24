Дроноводы в Запорожской области уничтожили два автомобиля ВСУ типа «пикап»

В Запорожской области на Ореховском направлении военнослужащие отдельного разведывательного батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили два вражеских автомобиля типа «пикап». Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что на этих автомобилях происходила переброска личного состава так называемого элитного подразделения ВСУ. Применение FPV-дронов позволило нанести точные попадания, несмотря на оснащение вражеских машин комплексами РЭБ. В результате удара ВС РФ сорвали очередную ротацию противника на передовых позициях. Машины уничтожили с личным составом.

Кроме этого, разведывательные группы батальона обнаружили две самоходные тележки, которые противник использовал для подвоза материальных средств на позиции. Обе единицы техники были оборудованы кустарными средствами РЭБ, однако это не спасло их от огневого поражения. Операторы дронов-камикадзе поразили цели, лишив передовые подразделения ВСУ боекомплекта и провизии.

Помимо уничтожения автомобильной и роботизированной техники, в задачи десантников Новороссийского соединения ВДВ входит срыв ротаций пехотных групп, выявление замаскированных огневых точек и корректировка огня артиллерии. Ко всему этому, они ежедневно ведут мониторинг подконтрольных противнику территорий в круглосуточном режиме.

Расчеты FPV-дронов новороссийских десантников ранее уничтожили пункты управления и запуска беспилотников ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. После получения команды операторы подняли ударные беспилотники в воздух и точными попаданиями уничтожили несколько пунктов управления и запуска вражеских БПЛА вместе с расчетами.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.