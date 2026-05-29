Людей разбросало по автобусу после ДТП в Красноярске

В результате аварии пострадали девять человек.
Виктория Бокий 29-05-2026 10:15
© Фото: Telegram/krpronws © Видео: Telegram/krpronws

В ДТП с маршруткой и иномаркой в Красноярске пострадали девять человек. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром. По предварительным данным, маршрутка №60, следовавшая по направлению «Микрорайон Солнечный - Автовокзал "Восточный"», съехала с дороги и врезалась в электроопору. Это произошло после того, как водитель иномарки совершил резкий маневр, создав помеху автобусу.

Сообщается, что девять пассажиров были доставлены в медицинские учреждения. Туда же привезли водителей легковушки и маршрутки. Как показала проверка, признаков алкогольного опьянения у обоих обнаружено не было.

На данный момент прокуратура региона приступила к проверке соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. После того как проверка будет завершена, правоохранители дадут оценку всем обстоятельствам произошедшего.

#в стране и мире #авария #ДТП #пассажиры #красноярск #маршрутка #иномарка
