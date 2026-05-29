Разведчики спецназа уничтожили FPV-дрон ВСУ, поджидавший колонну ВС РФ

Разведчики спецназа группировки «Центр» обнаружили и уничтожили FPV-дрон ВСУ, который устроил засаду на маршруте движения российской колонны снабжения. Украинский беспилотник заметили у дороги во время сопровождения рейса к линии фронта. Кадры работы бойцов показала наш корреспондент Лана Иден.

Водители ежедневно доставляют на передовую боеприпасы, воду, медикаменты и топливо. Маршрут, который бойцы называют «дорогой жизни», постоянно находится под угрозой атак украинских беспилотников. По словам командира отделения с позывным Мигута, украинские FPV-дроны стали одной из главных угроз на маршрутах снабжения.

«FPV-дронов очень много встречается. Сейчас новые еще самолетики, Hornet. Под них я уже попадал. В основном такой осколочный. Но с фугасами тоже летают, поджигают машины», - рассказал Мигута.

Бойцы 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии работают практически без остановки - с рассвета и до темноты. За день колонны совершают несколько рейсов на Добропольское направление, где российские подразделения продолжают наступление.

«Туда опаснее ехать. Везем боекомплект, бензин. Если попадет - детонация будет серьезная», - рассказал старший разведчик-снайпер с позывным Акула.

Позже съемочная группа сама попала под угрозу удара. Во время возвращения бойцы несколько раз экстренно останавливались из-за появлявшихся в небе украинских дронов. Один из FPV-камикадзе заметил оператор съемочной группы.

Российские военнослужащие открыли огонь из автоматов и заставили беспилотник уйти. Как говорят бойцы, такие рейсы давно стали частью фронтовых будней, где каждая поездка превращается в полноценный бой за возможность доставить груз на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.