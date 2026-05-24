В Китае в ДТП с микроавтобусом погибли 13 человек

В транспортном средстве, вместимость которого составляет девять человек, в момент аварии находились 16 человек.
Виктория Бокий 28-05-2026 06:47
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Globallookpress

В Китае в провинции Хэнань в ДТП с участием микроавтобуса погибли 13 человек и трое пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Известно, что микроавтобус, вместимость которого составляет девять человек, въехал в полуприцеп. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 16 человек.

«13 человек погибли и трое получили ранения в результате столкновения перегруженного пассажирского микроавтобуса с грузовиком на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в Центральном Китае», - говорится в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг в районе города Наньян. Министерство общественной безопасности КНР незамедлительно направило на место происшествия рабочую группу.

#Китай #авария #ДТП #микроавтобус #полуприцеп
