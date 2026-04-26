В МИД РФ прокомментировали ядерные стремления Лондона и Парижа

Лондон и Париж держат курс на уклонение от присоединения к договоренностям по контролю над вооружениями.
Виктория Бокий 02-05-2026 08:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ядерные стремления Лондона и Парижа – продолжение курса на уклонение от присоединения к договоренностям по контролю над вооружениями. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации по обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

«Что касается Великобритании и Франции, то их ядерные устремления являются логическим и предсказуемым продолжением многолетнего курса Лондона и Парижа на уклонение от присоединения к договоренностям по контролю над ядерными вооружениями», - заявил он.

Напомним, в начале апреля Служба внешней разведки России сообщала, что Евросоюз стремится к разработке ядерного оружия. Блок планирует создать полностью автономное командование ядерными силами. В частности, Париж и Лондон продолжат усиливать координацию национальных доктрин.

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Глушко, говоря о ядерном потенциале стран Европы, заявил, что Москва примет во внимание намерения Франции разместить на территории неядерных стран ЕС свое ЯО, когда будет обновлять список целей на случай войны. Это заявление прозвучало на фоне обещаний Парижа внести изменения в свою ядерную доктрину.

Несколько дней назад в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о возможных планах Лондона и Парижа по передаче Украине элементов ядерного оружия. В это же время стало известно, что Соединенные Штаты отвергли российскую инициативу о сохранении договора о СНВ в виде добровольных самоограничений.

#в стране и мире #ядерное оружие #евросоюз #Париж #МИД РФ #лондон
