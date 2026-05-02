Семья из семи человек заживо сгорела в ХМАО

«В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении.

По информации главы региона, около двух часов ночи поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Высокий. Когда на место приехали пожарные, уже было открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализовали только в четвертом часу утра, а открытое горение ликвидировали в 03:30 по местному времени. Известно, что пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.

По предварительной информации, возгорание произошло по причине нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Губернатор призвал всех жителей региона быть бдительными и соблюдать технику пожарной безопасности.

Также Руслан Кухарук передал слова соболезнования родным и близким погибшей семьи. Он добавил, что им будет предоставлена экстренная социальная и психологическая помощь.