Семья из семи человек заживо сгорела в ХМАО

Причиной возгорания называют нарушение требований пожарной безопасности при использовании электроприборов.
Виктория Бокий 02-05-2026 08:05
© Фото: МЧС России

Семья из семи человек погибла при пожаре в поселке Высокий в ХМАО. Среди погибших – четверо детей. Об этом сообщает губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

«В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей», - говорится в сообщении.

По информации главы региона, около двух часов ночи поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Высокий. Когда на место приехали пожарные, уже было открытое горение с угрозой распространения на соседние строения. Пожар локализовали только в четвертом часу утра, а открытое горение ликвидировали в 03:30 по местному времени. Известно, что пожар тушили 16 человек и четыре единицы техники.

По предварительной информации, возгорание произошло по причине нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Губернатор призвал всех жителей региона быть бдительными и соблюдать технику пожарной безопасности.

Также Руслан Кухарук передал слова соболезнования родным и близким погибшей семьи. Он добавил, что им будет предоставлена экстренная социальная и психологическая помощь.

#пожар #семья #ХМАО #Руслан Кухарук #поселок Высокий
