МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

BZ: в Европе растет готовность к диалогу с Россией

Такая дискуссия была бы немыслима еще несколько месяцев назад, однако в настоящее время меняются стратегические интересы Европы.
Дарья Ситникова 28-05-2026 03:21
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

В Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

«В Европе внезапно возросла готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта на Украине», - сказано в материале.

По словам авторов статьи, подобная дискуссия была бы немыслима еще несколько месяцев назад в значительной части Евросоюза. Однако в настоящее время ситуация быстро меняется, а вместе с ней и стратегические интересы Европы, пишет Life.ru.

Французский политик Флориан Филиппо ранее заявил, что вооруженный конфликт с Россией станет крахом для Евросоюза. Он добавил, что агрессивная политика Германии и поддержка глубоких ударов ВСУ по России создадут драму в европейских странах.

В МИД РФ также рассказали о тенденции возвращения соотечественников. В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США. По репатриации в Россию в прошлом году въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее.

#Москва #Россия #Европа #переговоры #диалог #готовность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 