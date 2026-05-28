На Международном форуме по безопасности ключевым событием третьего дня форума стала XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В зале больше 140 делегаций, представляющие страны и международных организаций, среди которых в том числе и сотрудники посольства США. Правда отвечать на вопросы журналистов отказались, как общаться с представителями других делегаций, зато очень внимательно слушают выступления спикеров.

«Использование Starlink и OneWeb влечет за собой ряд серьезных рисков, включая организацию неконтролируемых каналов массового вещания на территорию суверенных государств в целях дестабилизации там социально-политической обстановки. Альтернативой для стран глобального Юга и Востока могло бы стать использование, создаваемое Россией низкоорбитальная спутниковой системы», - заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Много внимания уделяют украинскому вопросу. Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин говорил о попытках Европы торпедировать попытки России мирным путем урегулировать конфликт на Украине и о последовательном наращивании военного потенциала НАТО на восточном фланге и накачивании киевского режима оружием.

«Оружие с украинского театра военных действий свободно гуляет по Европе и попадает в руки международных террористических группировок. Украинские беженцы создают дополнительную нагрузку на европейскую систему социального обеспечения, но евроэлиты не видят в этом большой проблемы - главное, чтобы Украина продолжала служить тараном против России», - сказал он.

Особое внимание уделяется военным преступлениям киевского режима. Сейчас весь мир скорбит по погибшим в Старобельске в результате удара по колледжу украинскими боевиками. Шойгу прямо сказал, что предупреждение послам иностранных государств совершенно серьезное. Удары по Киеву, про которые говорила Россия, могут быть нанесены в любой момент.

«Поэтому в данном случае мы предупредили. Какой силы может быть удар тоже показали. У нас для этого есть все. Если кто-то думает о том, что в России больше ничего не осталось, поэтому они вот применили такое оружие, они глубоко заблуждаются», - прокомментировал Шойгу.

Европа превратилась в полноценный военно-политический блок антироссийской направленности, там начата информационная подготовка к большой войне, отмечает Шойгу. Секретарь Совбеза также заявил о деструктивном поведении Запада в ядерной сфере. В частности Франция уже взяла курс на наращивание числа ядерных боеголовок.

Еще один вопрос на повестке: Ближний Восток. Страны региона с благодарностью принимают и поддерживают инициативы России по созданию мирной системы безопасности.

«Американцы выбрали совершенно другой путь. Они достигают мира через силу. Так что мир через силу означает мир через преступление, через убийства и через варварские атаки. Вы понимаете, что это не цивилизационный подход, это есть и варварский подход американцев. Иран и Россия не принадлежат этому миру, в котором существует американцы. Мы принадлежим миру диалога и дипломатии, и это наши принципы. Мы через силу не действуем», - объяснил заместитель секретаря национальной безопасности Ирана Али Багери Кани.

Более локальные вопросы делегаты обсудили в рамках двухсторонних встреч. Делегации из Китая, Индии, КНДР, Судана, Зимбабве и республики Сербской. Прибыл на встречу и глава партии «Движение социалистов» Республики Сербия Александр Вулин. Показательный жест после выступления в парламенте скандально известной Ана Брнабич, выступающей в поддержку киевского режима.

«Я публично и открыто заявил, что это абсолютно неприемлемо. Это заявление не является позицией сербов или даже сербского правительства, и уж тем более не относится к сербскому народу, где бы мы ни жили. Поэтому я публично заявил, что для меня это неприемлемо. Никто от моего имени не может говорить, что сербы и русские не братья. Да, мы действительно братья, и мы это показываем и доказываем историей. Но мы должны доказать это и в будущем», - сказал бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

В условиях, когда однополярным мир рушится, а страны мирового большинства укрепляют позиции сближение позиций и коллективное решение вопросов безопасности выходит на передний план. Международный форум по безопасности призван стать ключевым форматом взаимодействия в этом направлении.