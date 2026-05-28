Кабмин решил воссоздать Челябинское высшее танковое командное училище

Правительство постановило создать Челябинское высшее танковое командное училище. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В тексте постановления говорится: «Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Челябинское высшее танковое командное училище"».

Министерству обороны поручено исполнить это распоряжение до 1 августа. Устав учреждения должен быть утвержден в течение четырех месяцев.

Основными задачами нового вуза станут реализация программ среднего и высшего образования, а также дополнительных профессиональных курсов. Кроме того, учреждение будет заниматься научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны.

Челябинское высшее танковое командное училище существовало с 1941 по 2007 год. В начале ноября 1998 года его преобразовали в Челябинский танковый институт. 19 апреля 2007 года правительство издало постановление о ликвидации института до конца года. Уже 22 мая, согласно приказу командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа (ныне Центрального военного округа), Челябинский танковый институт прекратил свое существование. В настоящее время в России действует только одно такое учебное заведение - Казанское высшее танковое командное училище.