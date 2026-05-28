Грязь, стрельба и роботы: курсанты ВМА отработали помощь раненым

Курсанты военно-медицинской академии им. Кирова сдают практический экзамен. Условия занятия максимально приближены к боевым. Сбросы с квадрокоптера, взрывы и, конечно, ранения, пусть и условные.

Задача санинструкторов - оказать раненым первую помощь и эвакуировать их с поля боя в безопасное место, где необходимо остановить кровотечение. И несмотря на то, что это всего лишь второкурсники, у некоторых уже есть реальный боевой опыт. Курсант Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Александр Симон защищал наше приграничье в подразделениях ПВО. Теперь осваивает профессию военного медика.

«Помогает этот опыт, дает мне стимул продолжать обучение, защищать страну, Родину и служить России. Медиком решил стать еще в детстве, просто так судьба сложилась», - рассказывает он.

Цель тактико-специального учения «Очаг» - оценить полевую подготовку курсантов и слушателей Военно-медицинской академии. Причем непогода здесь только на руку.

«Одно дело - сидеть в учебных классах, заниматься на симуляционном оборудовании. Другое дело - в приближенных к реальным условиям - грязь, дождь - как вы видите, погодные условия нам благоволят... Адаптируются к условиям применимым, к реальным действиям», - говорит преподаватель и участник СВО Сергей Фомин.

Здесь же, на полигоне академии, развернуты приемно-сортировочное отделение, оснащенное УЗИ и рентген-аппаратурой, стоматологический кабинет, лаборатория и аптека. Условия - полевые, но требования - самые серьезные.

В операционном отделении все манипуляции отрабатывают как на манекенах, так и на биоматериалах. Важно, что у операционного стола вместе работают как преподаватели, так и курсанты.

Пациент - лабораторное животное. Но анестезия, противошоковые мероприятия и все хирургические манипуляции - как при реальном боевом ранении.

«Приехал пациент с повреждением бедренной артерии. Сейчас отрабатываем установку временного протеза. Установили протез, дальше пациент может уезжать на следующий этап, где есть сосудистый хирург», - рассказывает курсант Денис Дущенко.

Важно, что большинство помещений этого полевого госпиталя скрыты под землей, с крепкими бетонными перекрытиями. И здесь реализован опыт специальной военной операции.

«Если раньше мы работали в палаточных фондах, использовали любые здания, которые можно было приспособить для работы медицинских подразделений, то сегодня вы видите сами: мы учим и стараемся организовывать работу на высоком уровне именно в приспособленных помещениях типа заглубленных подвалов, с укреплениями и так далее. Потому что это реалии сегодняшних боевых действий», - говорит замначальника Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова Валерий Толстошеев.

Тактико-специальное учение «Очаг» посетила делегация Военно-медицинской академии Вьетнамской Республики. Иностранные гости осмотрели экспозицию современных российских систем связи и управления, разработок для эвакуации раненых и оценили уровень практической подготовки наших военных медиков.

«Мы поражены тем, насколько здесь отработаны алгоритмы оказания медицинской помощи раненым. Тем, как быстро и отлажено происходит эвакуация раненых. Мы увидели много полезных моментов, которые обязательно будем использовать в подготовке военных медиков Вьетнама», - рассказал начальник Военно-медицинской академии Вьетнама Чан Вьет Тьен.

Завершились учения отработкой действий мотострелкового подразделения уже в контратаке. Здесь в помощь курсантам - роботизированные платформы, способные эвакуировать сразу двух раненых бойцов. Подобные российские разработки уже успешно применяются в зоне спецоперации - там, где наши военные медики ежедневно спасают жизни.