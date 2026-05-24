В доме экс-сотрудника ЦРУ нашли 300 золотых слитков на $40 млн

Задержанный бывший сотрудник спецслужб присваивал деньги, золото, люксовые аксессуары, а также лгал руководству о своем образовании и службе в армии.
Ян Брацкий 28-05-2026 19:46
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Global Look Press

Бывшего сотрудника ЦРУ арестовали в США по обвинению в краже 300 золотых слитков на общую сумму $40 млн. Об этом сообщает телеканал CBS. Под следствием оказался Дэвид Раш.

Драгоценные запасы следователи нашли у экс-сотрудника спецслужб дома. Каждый из слитков весил более килограмма. Кроме того, в доме были спрятаны крупные суммы наличных. Оперативники изъяли $2 млн, а также 35 люксовых часов. Все это Раш принес домой с работы.

Дэвида Раша подозревают не только в краже, но и в «получении завышенной зарплаты и оформлении отпуска по военной службе мошенническим путем», а также в предоставлении ложных сведений о службе в вооруженных силах и образовании.

В настоящий момент задержанный находится под стражей в ожидании заседания суда, который определит ему меру пресечения. Слушания назначены на пятое июня.

