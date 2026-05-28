Лицо Трампа может попасть на новую банкноту номиналом в $250

В США может появиться банкнота в $250 с изображением президента Дональда Трампа. Такую идею продвигают чиновники администрации Белого дома. Если ее выпустят, то Трамп станет первым за последние 150 лет человеком, попавшим при жизни на долларовую купюру, пишет газета The Washington Post.

Главными инициаторами являются казначей Минфина США Брендон Бич и его советник Майкл Браун. По версии издания, они оказывают давление на подведомственное Бюро гравировки и печати. Уже даже есть макет будущей купюры. Лицо Трампа на нем изображено в центре. Также на макете подписи главы государства и министра финансов Скотта Бессента. Автор - британец Иэн Александер. В разговоре с WP художник признался, что даже обсуждал с Трампом внесение неких изменений. Речь идет о добавлении цветов американского флага и логотипа к 250-летию со дня основания Штатов.

Идея увековечить Трампа на долларовой банкноте не нова. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении конгресса с прошлого года. Противники идеи указывают на юридические и процедурные проволочки и предупреждают, что из-за них согласование дизайна займет несколько лет. Ранее Минфин США заявил о планах разместить подписи Дональда Трампа и Скотта Бессента на американских долларах к 250-летию со дня основания США. Если это произойдет, то станет первым случаем в истории, когда на валюте появится подпись действующего президента.

Пока в Штатах решают, какими будут новые доллары, экономист Диана Степанова рассказала россиянам, как быть с долларами старыми. Банки неохотно идут на такой обмен, подчеркнула она. Свежие купюры имеют лучшую защиту. Кроме того, есть вероятность роста комиссии за границей за прием купюр прежнего образца. По ее словам, поменять старые деньги на новые можно в небольших магазинчиках или обменных пунктах за границей за небольшую комиссию.