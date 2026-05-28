Дети со всей страны получили награды от Колокольцева за содействие полиции

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил юных граждан за содействие полиции в предотвращении и раскрытии преступлений. Самому младшему герою всего 9 лет. Саша и его друг нашли бесхозную сумку с полумиллионом рублей и отнесли ее в полицию - помогли оперативникам вернуть деньги владельцу.

Всего награды вручили 17 подросткам из 13 регионов страны. Дети не побоялись предотвращать кражи, сообщать об избиениях и задерживать вандалов, отметил глава МВД.

«Все вы в экстремальных ситуациях подтвердили свою личностную и гражданскую зрелость. Не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор правонарушителям, проявили сознательность и принципиальность. Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность - это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет», - сказал Колокольцев.

Министр высоко оценил помощь 14-летнего Антона Балашова. Подросток из ЛНР обнаружил тайник с оружием и показал его полицейским. Внутри оказалось большое количество оружия - два автомата, 16 пистолетов, магазины и боеприпасы.

Все это сотрудники полиции осторожно изъяли и обезвредили. Антон рассказал, что планирует служить в МВД. Владимир Колокольцев в свою очередь отметил, что будет рад видеть всех этих смелых молодых людей в рядах полицейских.