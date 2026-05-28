Шойгу предложил странам Глобального Юга и Востока альтернативу Starlink

Зависимость ряда стран от связи, предоставляемой западными спутниковыми системами, делает их уязвимыми с точки зрения обеспечения информационной безопасности.
Ян Брацкий 28-05-2026 11:25
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Создаваемая Россией низкоорбитальная группировка космических спутников может стать альтернативой Starlink и One Web для стран Глобального Юга и Востока. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Альтернативой для стран Глобального Юга и Востока могло бы стать использование создаваемой Россией низкоорбитальной спутниковой системы», - отметил он.

По мнению Шойгу, зависимость ряда развивающихся стран от связи, предоставляемой западными спутниковыми системами, делает их крайне уязвимыми с точки зрения обеспечения информационной безопасности. Использование Starlink и OneWeb несет риски организации неконтролируемых каналов массового вещания в целях дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах, предупредил секретарь Совбеза РФ.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал выделение 4,5 триллиона рублей на финансирование отечественной космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие приоритетные направления. Мишустин отметил важность укрепления России как одной из космических держав.  

#Наука #космос #Шойгу #starlink #спутник #OneWeb #Глобальный Юг
