Нейросеть проанализировала 20 тысяч снимков с поисков Усольцевых

Более 20 тысяч аэрофотоснимков, сделанных при поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых, проанализировала нейросеть. Об этом сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

По ее словам, сделанные за весь период поисков снимки были загружены в систему. Нейросеть работала со скоростью 0,4 секунды на кадр. Фотографии, отобранные после анализа, направили на более глубокое изучение группой просмотра.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли. За время поисков возникали версии гибели Усольцевых от нападения диких зверей, из-за внезапных изменений погоды, их падения с высоты и другие. Но поскольку тела до сих пор не найдены, следователи не исключают и другие версии, в том числе криминальные.

В поисках принимают участие спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Их очередной этап завершился 26 мая. Специалисты задействовали пять человек и четыре единицы техники.

Ранее криминалист Михаил Игнатов предположил, что пропавшие глава семьи, его супруга и их пятилетняя дочь могли покинуть страну. По его мнению, бессмысленно продолжать поиски семьи в Красноярском крае. Ранее такую же версию высказал и сын пропавшей Ирины Усольцевой.