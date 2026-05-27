Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач

Гаврилов напомнил, что административный штраф за нарушение земельного законодательства назначается только одним документом - постановлением о назначении административных мер ответственности.
Дарья Ситникова 27-05-2026 04:17
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач о якобы нарушениях на участках. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Поддельные штрафы за нарушения на загородных участках набирают обороты. В последнее время участилась рассылка фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков», - рассказал он.

Мошенничество происходит следующим образом: человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства. Затем прилагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой, а дальше по этой ссылке злоумышленник получает доступ к личному кабинету в приложении «Госуслуги».

Гаврилов напомнил, что сведения о нарушениях публикуются в едином реестре, ЕРКНМ. Если в этом списке не фигурирует участок, а постановление не пришло, значит полученное сообщение - фальсификация.

Ранее стало известно, что мошенники в преддверии Дня защиты детей начали рассылать фейковые уведомления с предложением застраховать ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Кроме того, злоумышленники стали предлагать несовершеннолетним различные варианты заработка летом.

