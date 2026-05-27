Пропавшую с 5 детьми женщину в Амурской области нашли живой

Выяснилось, что женщина переехала на новую квартиру.
Сергей Дьячкин 27-05-2026 03:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Полиция нашла Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад. Об этом заявили в поисково-спасательном отряде «Амур».

Как уточняется, семью обнаружили в Благовещенске. Женщина переехала на другую съемную квартиру.

Около месяца назад 33-летняя Ольга Кочергина пропала в столице Амурской области вместе с пятью детьми. Ориентировки в соцсетях с ее данными распространили местные поисковые отряды. Сообщалось, что женщина ушла 30 апреля из дома на улице Чайковского. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Предполагалось, что она уехала в Белогорск.

В полицию поступила информация из школы о том, что дети не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливали ее местонахождение.

#школа #дети #Амурская область #МВД #поисковый отряд #поиски #благовещенск #пропавшие
