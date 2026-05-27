В Новосибирском зоопарке родился детеныш краснокнижного оцелота

Новосибирский зоопарк явяется одним из немногих мест в России, где специалисты получают потомство от этих редких хищников.
Дарья Ситникова 27-05-2026 03:05
© Фото: Stephanie Pilick, dpa, Global Look Press © Видео: Telegram/nsk_zoo

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило появился детеныш краснокнижного оцелота. Об этом сообщила администрация зоопарка в своем Telegram-канале.

«Для нашей самки это уже третий детеныш. Маленький оцелот уже выходит на прогулки», - отметили в сообщении.

Котенок - самец, он родился второго марта. Сейчас оцелот активно изучает окружающий мир, играет с игрушками. Малыш пока что питается молоком мамы, но уже пробует мясо.

Оцелот - редкий представитель семейства кошачьих. Они занесены в Международную красную книгу. Новосибирский зоопарк один из немногих, где содержат оцелотов, пишет 360.ru.

На данный момент Международным союзом охраны природы виду присвоен статус «находящийся под наименьшей угрозой». Но в течение долгого времени он рассматривался как «уязвимый вид». Ареал оцелота включает труднодоступные области, такие, как бассейн Амазонки. Там, по оценкам специалистов, может существовать большая популяция вида. В 1990-е годы общая численность популяции по различным оценкам составила от 0,8 млн до 3 млн особей. Восстановления численности удалось достичь благодаря созданию заповедников. Однако, популяция постоянно сокращается из-за уменьшения естественной среды обитания оцелота - тропических лесов.

В центре реабилитации диких животных «Центр "Тигр"», расположенном в Приморье, ранее выпустили на свободу четырех дальневосточных котов. Животные внесены в Красную книгу РФ, на 2015 год их численность не превышала нескольких тысяч особей. Коты поступили в центр в октябре прошлого года. Тогда им было около месяца. Это был поздний выводок, с чем специалисты сталкиваются нечасто - дальневосточные коты появляются на свет в основном весной. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни. Как подчеркивается в публикации, сейчас им самое время начать жизнь в природе. Изначально котят кормили фаршем, но их природный рацион - мыши.

#Новосибирск #зоопарк #детеныш #оцелот #международная красная книга
