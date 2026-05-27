В Минздраве сообщили о запуске производства в России линзы от катаракты

В России начали выпускать инновационную интраокулярную линзу «Ясень», предназначенную для замены естественного хрусталика при катаракте. Эта разработка будет предоставляться гражданам бесплатно по полису ОМС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На начальном этапе предприятие сможет производить до 12 тысяч линз в год. В дальнейшем планируется удвоить производственные мощности. Они должны достигнуть показателя в 25 тысяч линз ежегодно.

После установки линза позволяет пациентам отказаться от очков. Кроме того, для людей с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости она обеспечивает возможность фокусировки на разных расстояниях. Для пациентов с другими офтальмологическими заболеваниями предусмотрены специальные модификации линзы.

Новая разработка превосходит стандартные монофокальные линзы по качеству. В Минздраве отметили, что серийное производство этой линзы повысит доступность высокотехнологичной офтальмологической помощи для населения и укрепит технологический суверенитет России в области офтальмологии.

