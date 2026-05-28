Путин обратился к пограничникам в их профессиональный праздник

Владимир Путин поздравил российских пограничников с их профессиональным праздником. Президент обратился к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России в связи с Днем пограничника.

Глава государства отметил, что на протяжении всей истории страны защитники границ стояли на страже интересов государства. Они верой и правдой служили Родине и народу. С древнейших времен передовые заставы и кордоны первыми принимали на себя удар врага. Пограничники сражались за родную землю, не жалея жизни.

Особенно ярко их мужество и стойкость проявились в июне 1941 года, когда защитники границы вступили в бой с нацистами. Своей самоотверженностью они замедлили наступление врага. Уже в первые часы, дни и недели боевых действий внесли значительный вклад в срыв стратегических планов германского командования.

В послевоенный период пограничники ликвидировали пособников нацизма и националистическое подполье, а также решительно пресекали попытки незаконного пересечения государственной границы. Они стали символом военного мастерства, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане. Они успешно справлялись с важными задачами в борьбе с международным терроризмом. И сегодня в рамках специальной военной операции пограничники подтверждают свой высокий профессионализм на деле.

«В самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно. Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и Отечеству», - сказал президент.

Пограничная служба ФСБ России сегодня играет важную роль в обеспечении безопасности государства и его граждан, отметил Путин. Он заверил, что страна продолжит работу над улучшением пограничной инфраструктуры, повышением квалификации сотрудников и укреплением материально-технической базы подразделений.

Глава государства выразил глубокую признательность ветеранам и нынешним сотрудникам пограничной службы ФСБ России за их верность Родине и самоотверженный труд. Путин выразил уверенность, что и в дальнейшем они будут безупречно выполнять свои обязанности, активно участвуя в защите страны от угроз терроризма, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции и других опасностей. Президент пожелал пограничникам успехов и новых достижений в службе.