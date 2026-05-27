Общественное мнение на Украине уже начали прогревать обещанием скорого окончания как минимум горячей фазы боевых действий. Завершить их на Банковой планируют уже осенью. Правда, при условии предоставлении Киеву так называемых гарантий безопасности.

Если учитывать, что ранее под этим на Украине имели в виду присутствие иностранных миротворцев, а проще сказать в отсутствие европейских вооруженных сил контингента, сценарий более чем малореалистичный. Ранее в Москве неоднократно называли это неприемлемым.

Имитацию политической жизни и возможно проведения на Украине выборов, что как известно невозможно в условиях военного положения, видимо, была призвана подчеркнуть целая серия встреч Зеленского с лидерами фракций в Верховной Рады. Начиная от его партии «Слуга народа» и заканчивая его извечными соперниками бывшим президентом Украины Петра Порошенко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. Порошенко* и Тимошенко вначале планировали их собрать всех вместе, но в итоге решили поговорить с каждым с глазу на глаз.

Совсем другие данные приводит британский журнал Economist. По его данным, со ссылкой на людей из ближайшего окружения Зеленского, Киев готовится продолжать боевые действия еще как минимум два-три года. Впрочем, кроме усталости населения и массового дезертирства на фоне повальной мобилизации там фиксируют недовольство фактором коррупции, самым громким примером которой стал арест Андрея Ермака. Согласно опросу, проведенному по заказу американской НПО, каждый пятый респондент чувствует из-за этого себя растерянным и теряет мотивацию.

«Воспринимаемая несправедливость в призыве задевает за живое. На современном поле боя лишь ничтожно малая часть солдат вступает в контакт с противником; полдюжины человек могут удерживать полосу шириной пять км. Но для тех немногих несчастных, кто находится глубоко в зоне поражения, это часто путь в один конец. Страх перед такими командировками, которые иногда используются для наказания тех, кто дезертирует, подорвал волю к службе», - сказано в материале журнала Economist.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин уже поспешил опровергнуть названные журналом Economist сроки. Он назвал информацию о подготовке к продолжению боевых действий еще несколько лет старым вбросом и предложил ориентироваться на сроке до полугода.

Против фактов насильной мобилизации, которая по оценке журнала Economist, становится нормой Литвин возражать не стал. Когда заявления расходятся с действительностью, делать это уже сложно.

Например, в Киеве людей ловят на улицах, на глазах прохожих и собственных детей. Зная о непопулярности в народе мобилизации, три сотрудника ТЦК в Закарпатье и Львовской области, чтобы выполнить план, подали наверх списки до 300-т мертвых душ. Часть из них уже действительно скончались, другие имели отсрочку или находились в местах не столь отдаленных.

Сам Зеленский при этом на уже знакомой для себя территории принял участие в украинском ток-шоу. Там он выступил с призывом к молодым людям, кто, в том числе, бежал, от риска быть насильно мобилизованным, вернуться обратно.

При этом журнал Economist отмечает и слабость украинской системы ПВО. Об этом уже давно во всеуслышание говорит и сам Зеленский. Сегодня стало известно, что он вновь обратился к Трампу с просьбой передать Киеву американские комплексы противоракет Patriot. Но из-за конфликта в Иране их запасы в самих Соединенных Штатах серьезным образом истощились. В администрации Белого дома пока никак не отреагировали.

