На армейский фестиваль «Аванпост» приехали 27 творческих коллективов

В субботу состоится церемония награждения победителей и лауреатов.
Владимир Рубанов 27-05-2026 21:31
На сцену Театра Российской армии 27 мая вышли ансамбли и театральные коллективы Вооруженных сил. Каждый со своей конкурсной программой. Все это - в рамках Международного фестиваля армейской культуры и творчества «Аванпост». Его участники вдохновлены общей темой - «Единство народов». По словам жюри, важно, что на общей площадке собираются военнослужащие в том числе из дальних гарнизонов.

«Когда мы судим, мы смотрим, мы обращаем внимание не только на качество музыки, исполнения и так далее, но и на ту эмоцию, которую музыканты, коллективы формируют со сцены. Более того, как они прочувствуют сегодняшний момент - очень непростой такой для нашей Родины. Поэтому это достаточно комплексный подход», - рассказал член жюри Международного фестиваля армейской культуры и творчества «Аванпост», продюсер Михаил Борзин.

Международный фестиваль «Аванпост» стартовал 24 мая. В нем принимают участие более двух тысяч артистов из 27 военных творческих коллективов. Итоги станут известны в субботу, когда состоится церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля. Завершится «Аванпост» грандиозным гала-концертом.

