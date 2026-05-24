Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за гибели людей от БПЛА в Рязани

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к международным организациям из-за атаки беспилотников на Рязань, при которой погибли люди. Омбудсмен направила письма в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ.

Лантратова подчеркнула, что атаки на гражданскую инфраструктуру, которые приводят к гибели и ранениям мирных жителей, особенно детей, требуют решительной реакции. Международные организации не могут оставаться в стороне, указала она. Их задача - защищать гуманитарные принципы и права человека. Омбудсмен призвала ООН и ОБСЕ провести расследование и дать этим событиям надлежащую оценку.

В ночь на 15 мая в Рязанской области была зафиксирована массированная атака беспилотников со стороны Украины. При налете погибли пять человек, включая восьмилетнюю девочку, еще несколько получили ранения. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в одной из многоэтажек повреждены несущие конструкции. Это затронуло около 70 квартир и нежилые помещения. Два подъезда здания признали аварийными, их демонтируют.