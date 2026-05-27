МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NASA показало проект базы на Луне с жилыми модулями и дронами

Для освоения спутника используют вездеходы и мобильный жилой модуль.
Владимир Рубанов 27-05-2026 15:18
© Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA объявило о планах создания лунной базы. Ее строительство начнется в 2029 году. NASA начало закупку посадочных модулей, вездеходов и беспилотников для этой миссии.

Проект будет реализован в три этапа. На первом, который продлится до 2029 года, на Южный полюс Луны отправятся роботизированные миссии для тестирования технологий и изучения лунной поверхности.

Посадочный модуль Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin будет проводить научные исследования и испытания ключевых технологий. Также на этом этапе развернут четыре беспилотных высокомобильных аппаратов MoonFall. Они будут исследовать поверхность Луны и передавать данные для дальнейшего проектирования базы.

NASA также начнет развертывание пилотируемых и беспилотных лунных вездеходов, систем обогрева для поддержания условий, спутниковой группировки и ровера VIPER. Он будет искать водяной лед и другие ресурсы на Луне.

Во второй фазе, запланированной на период с 2029 по 2032 год, NASA перейдет к первоначальному освоению Луны. В это время там начнут строительство инфраструктуры и логистические операции. На этом этапе задействуют модернизированные вездеходы и первые элементы обитаемого модуля, внедрят системы солнечной энергетики. Ключевым элементом станет герметичный луноход от Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). На нем двое астронавтов смогут проживать в течение 30 дней и проводить исследования в удаленных районах.

В третьей фазе, которая стартует после 2032 года, будут созданы условия для постоянного присутствия человека на Луне. В это время построят жилые модули, энергетические системы, развернут логистические сети и исследовательские вездеходы. Ежегодно на Луну будут доставлять не менее 38 тонн грузов для поддержания жизнедеятельности и проведения исследований. Кроме того, к этому времени должны быть разработаны беспилотные системы, способные доставлять на Землю до 500 кг лунных материалов.

Ранее экипаж американской миссии Artemis II успешно обогнул Луну, приблизившись к ней на расстояние около 6 545 километров. Астронавты установили рекорд по максимальной дистанции космического полета от Земли.

#Наука #в стране и мире #станция #сша #NASA #Луна #освоение #космические полеты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 