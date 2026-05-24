Госдума приняла закон об обязательном медосмотре мигрантов

Медицинский осмотр будет осуществляться за счет средств иностранцев или работодателей.
Виктория Бокий 27-05-2026 14:06
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Госдума приняла закон, обязывающий мигрантов пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Авторами инициативы выступили председатель ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты.  

Теперь иностранцы, находящиеся на территории России более 90 дней, а также все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на наличие или отсутствие факта употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекции.

Медосвидетельствование предлагается осуществлять за счет средств иностранцев или работодателей. Оно будет проводиться в уполномоченных медорганизациях, перечень которых определяет глава субъекта России.

Известно, что результаты осмотра оформляются в виде электронных медицинских заключений, которые в течение 24 часов размещаются в федеральном реестре и передаются в МВД России и Роспотребнадзор. Повторный медосмотр нужно будет проходить каждый год. Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Вячеслав Володин анонсировал повышение налоговых пошлин для мигрантов. Так, за оформление российского гражданства мигрантам придется платить не 4 200, а 50 тысяч рублей - это рост в 12 раз. Разрешение на временное проживание подорожает в восемь раз -  с 1 920 до 15 тысяч рублей, а вид на жительство - в пять раз (с 6 000 до 30 тысяч рублей). Также увеличится пошлина за выдачу разрешений на работу - до 15 тысяч рублей за каждого специалиста.

#мигранты #госдума #закон #Иностранцы #медосмотр
