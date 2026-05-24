Вооруженные силы России поразили предприятие украинского ВПК

Также удалось поразить объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ.
27-05-2026 12:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения предприятию военно-промышленного комплекса Украины. Оно вошло в список целей, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Помимо этого, удалось поразить используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и хранилища горючего. Досталось и местам хранения, а также запуска беспилотников дальнего действия. 

Еще российское оборонное ведомство сообщило о том, что поражены пункты временной дислокации формирований Украины, а также иностранных наемников. За сутки это произошло в 144 районах в зоне спецоперации. 

Также МО РФ заявило об установлении контроля над населенным пунктом Гранов и освобождении Воздвижевки. Отмечено, что Гранов находится в Харьковской области, а Воздвижевка - в Запорожской. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #инфраструктура #Огневое поражение #впк украины
