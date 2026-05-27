Операторы БПЛА подразделения «Рассвет» уничтожили технику и укрытия ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вновь сформированных подразделений войск беспилотных систем ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. На видео показана работа расчетов ударных беспилотников подразделения «Рассвет», действующего на одном из направлений СВО.

Дроноводы поразили автомобиль ВСУ, элементы системы связи, укрытия, огневые позиции и пункты временной дислокации личного состава противника. Также российские операторы уничтожили тяжелый квадрокоптер типа «Баба-яга», который ВСУ активно используют для сброса боеприпасов и снабжения передовых позиций.

Судя по видео объективного контроля, удары наносились с высокой точностью. Операторы беспилотников корректировали полет FPV-дронов вплоть до момента поражения целей. Российские беспилотники преодолевают попытки противодействия со стороны украинских средств радиоэлектронной борьбы и работают по замаскированным объектам противника.

Подразделения войск беспилотных систем продолжают выполнять широкий спектр задач в зоне спецоперации - от разведки и корректировки огня до уничтожения техники, средств связи и живой силы ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.