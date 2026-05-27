Депутат Госдумы рассказал о способах узнать долги по «коммуналке»

Собственники недвижимости должны оплачивать коммунальные услуги вовремя и полностью. Делать это необходимо до 15-го числа каждого месяца. Об этом рассказал RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам специалиста, иной срок может быть установлен управляющей компанией, членами ТСЖ, жилищного и иного кооператива. Он добавил, что задолженность можно проверить через приложение «Госуслуги.Дом».

«Для просмотра квитанции за ЖКУ нужно зарегистрироваться в сервисе через подтвержденную учетную запись на “Госуслугах”. В разделе “Счета ЖКУ” вы увидите начисления по каждой услуге и там же сможете все оплатить», - объяснил парламентарий.

Помимо этого, задолженность можно посмотреть на сайтах единых информационно-расчетных центров, которые есть почти во всех регионах нашей страны. Так, к слову, в Подмосковье для этих целей есть приложение «МосОблЕИРЦ». Для доступа к необходимым данным нужно зарегистрироваться на портале или войти через «Госуслуги».

Увидеть долг за «коммуналку» можно и в банковском приложении. Собеседник телеканала поделился, что платежка с суммой долга подгружается в соответствующий раздел в приложении вашего банка.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что делать в случае пропуска оплаты ЖКУ. Если нет возможности погасить долг сразу, то стоит обратиться и сообщить об этом управляющей компании.