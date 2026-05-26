МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FISU допустила российских спортсменов до турниров под эгидой организации

Решение исполкома FISU поприветствовал министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Дарья Ситникова 26-05-2026 23:51
© Фото: Zhang Fan, XinHua, Global Look Press

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение о немедленном допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте FISU.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU», - сказано в материале.

Уточняется, что FISU будет использовать механизм нейтрального статуса вместо недопуска в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин.

В тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений. Так, участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Ранее стало известно, что европейский гимнастический союз окончательно снял ограничения для спортсменов из России и Белоруссии, поэтому теперь они будут выступать на турнирах под эгидой союза с национальными флагами и гимнами. Первым крупным стартом, где нововведение вступит в силу, станет чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет в болгарской Варне.

#Спорт #Россия #соревнования #допуск #FISU
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 