FISU допустила российских спортсменов до турниров под эгидой организации

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение о немедленном допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте FISU.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU», - сказано в материале.

Уточняется, что FISU будет использовать механизм нейтрального статуса вместо недопуска в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин.

В тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений. Так, участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Ранее стало известно, что европейский гимнастический союз окончательно снял ограничения для спортсменов из России и Белоруссии, поэтому теперь они будут выступать на турнирах под эгидой союза с национальными флагами и гимнами. Первым крупным стартом, где нововведение вступит в силу, станет чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет в болгарской Варне.