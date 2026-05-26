МЧС: под завалами дома в Липецке обнаружили погибшего

В доме произошел пожар, из-за чего здание получило сильное повреждение, произошло частичное обрушение конструкций.
Дарья Ситникова 26-05-2026 21:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Липецке на улице Баумана под завалами частично обрушившегося частного дома обнаружили тело одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС.

По словам губернатора области Игоря Артамонова, под завалами строения могут находится еще люди. Он рассказал, что в доме произошел пожар, который сопровождался хлопком.

Здание получило сильное повреждение, произошло частичное обрушение конструкций. Огонь также перешел на стоящие рядом автомобили и надворные постройки.

Открытое горение уже удалось ликвидировать. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, врачи и другие оперативные службы. Причины происшествия пока неизвестны.

В Минобороны России ранее сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и сбили 173 беспилотных летательных аппарата ВСУ. Эти аппараты нейтрализовали в том числе над территорией Липецкой области.

#пожар #МЧС #Обрушение дома #Липецк #Игорь Артамонов
