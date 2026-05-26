Цивилева представила новые направления работы фонда «Защитники Отечества»

Более двух миллионов восьмисот тысяч обращений поступило в фонд «Защитники Отечества». Об этом заявила статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе. Замминистра обороны подробно рассказала, что уже сделано и что еще предстоит. Комплексную поддержку фонд оказывает не только нашим героям, но также их семьям.

Уникальный дисплей Брайля показали на выставке оборудования и тренажеров для реабилитации ветеранов и участников СВО. Это специальная азбука для слепоглухих людей. Российские производители также продемонстрировали современные протезы, импланты, специализированную мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья и другие разработки.

Особый акцент на психологическом здоровье. Чтобы поддержать ментальное состояние бойцов, реабилитационные центры создали сотни методик и тренажеров. Они помогают стимулировать эмоции, чувства и развивать самоконтроль.

«Обращаю ваше внимание на аппаратно-программный комплекс ФЛОУ, который доказал свою эффективность по методологиям с военными, участниками СВО, которые уже пришли в гражданскую сферу. И на всех этапах, начиная с госпиталей, заканчивая социальными учреждениями - бойцы проходят медико-психологическую реабилитацию», - сказала Цивилева.

В Красногорске прошел совет по реабилитации участников и ветеранов СВО. Заместитель министра обороны и председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева представила итоги работы фонда. Организация уже приняла и решила более 2 миллионов 800 тысяч обращений.

«Пятнадцатого мая президент подписал указ о единых базовых мерках поддержки участников специальной военной операции. Этот документ закрепляет единый подход ко всем ветеранам и участникам СВО, а также к участникам боевых действий в приграничье, так называемых КТО. В него включены и помощь в трудоустройстве, в заключении социального контракта, бесплатная юридическая поддержка, внеплановое оказание медпомощи, санаторно-курортное лечение», - пояснила замминистра обороны РФ.

Фонд «Защитники Отечества» поможет еще большему числу ветеранов СВО. Теперь организация занимается еще и семьями пропавших без вести.

«Фонд "Защитники Отечества" - это уже, наверное, созданная некая экосистема, которая затрагивает помощь и защиту интересов участников специальной военной операции: тех, кто возвращается домой, демобилизуется, и, конечно же, семей погибших героев. Недавно в периметр нашей помощи передали еще и семьи пропавших без вести. Также на выходе мы ждем указ президента о действующих военнослужащих, которые получили ранение и инвалидность», - подтвердила Анна Цивилева.

Она рассказала и о передовых методах реабилитации для слепых и слабовидящих. Это - одно из самых сложных ограничений для социализации. Над решением проблемы работают в подмосковном центре имени Мещерякова.

«Участники СВО, получившие, наверное, самое тяжелое ранение для социализации - потеря зрения. Мы прежде чем прийти сюда, обсуждали это на прошлой неделе. Была в Петербурге на форуме военной реабилитации. Сидели наши ребята, полностью слепые, которые прилетели из разных субъектов на этот форум. Они активно ведут свою общественную и рабочую деятельность. Они трудоустроены и это большое достижение, это работа этого центра», - рассказала Цивилева.

И еще одно уникальное направление - иппотерапия, реабилитация через верховую езду. Программа для участников СВО запущена в Москве на базе Кремлевской школы верховой езды.