Соединенные Штаты не выдали визу заместителю главы МИД РФ Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных наций (ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при Всемирной Организации Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

«Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана», - сказал дипломат.

Небензя назвал этот шаг американской стороны нарушением обязательств США. Он отметил, что это неуважение к председательству Китая в Совбезе ООН.

Ранее российский дипломат заявил, что коллеги СБ ООН из Европы глумятся над детьми, которые пострадали во время обстрела Украиной колледжа в Старобельске. Он добавил, что «уровень цинизма зашкаливает».

Василий Небензя показал на заседании ООН фотографии последствий удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Он подчеркнул, что атака была преднамеренной и явно совершена для максимального числа жертв, что является военным преступлением.