В РГО рассказали о создании онлайн-карты затонувших кораблей

Карту затонувших в Черном и Азовском морях кораблей создает Русское географическое общество. Здесь и суда, лежащие на дне морском со времен Крымской войны, а также Первой мировой и Великой Отечественной. Сначала каждый объект внимательно изучают, водолазы делают подводные съемки. Потом специалисты по компьютерной графике создают 3D-формат. Данные о судне наносят на онлайн-карту.

На моторных лодках группа исследователей выдвигается к месту крушения теплохода «Ростов». Корабль торпедировала немецкая подводная лодка. Капитан повернул к берегу, спасая пассажиров и экипаж, врезался в скалы у поселка Форос. Так и возникла местная подводная достопримечательность.

«Многие с детства мечтали найти затонувший корабль, сокровища какие-то. Вот, собственно, вам пароход на небольшой глубине. Смотрите, ныряйте, вот винты, паровая машина - это же интересно, это романтика», - рассказал президент Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя Вячеслав Кулешов.

На поверхности моря место подводных работ обозначают буями. Но сегодня их постоянно сносит. И даже обрывает.

«Планомерно, галсами исследуем рельеф гряды, на которой находится носовая часть, для фиксации положения судна», - объяснил директор Центра морских исследований и технологий СевГУ Виктор Двухшерстнов.

Район поиска в радиусе полукилометра. Глубина - от 12 метров и ниже. Отличная видимость. На кадрах со дна Черного моря видно деревянный борт под толстым слоем ила, хорошо читается винт теплохода.

«Мы сейчас как раз находимся на корме корабля. Вот мы прямо стоим, он под нами. Носовая часть была врезана в берег, а кормовая часть была здесь. Шторма потихоньку корабль раскидывают по сторонам, но что остается неизменным - это его котлы и винт. Котлы очень тяжелые, а винт тоже впился и стоит на месте, не сдвинешь», - поделился руководитель пляжной службы (Форос) Константин Бабийчук.

Сопровождающий съемочной группы «Звезды» Константин Бабийчук - покорил огонь и воду. В прошлом пожарный, сегодня дайвер - рекордсмен по количеству погружений к этому теплоходу. Где и какая часть корабля - показывает сходу. Часто шторма перекладывают обломки корпуса с места на место, но он все равно их находит каждое лето. Пока еще для погружений фридайверы выбирают гидрокостюм поплотнее.

«Вода еще довольно холодная – 15-16°С. Здесь для этого нужен теплый гидрокостюм, чтобы не чувствовать, что она холодная. Этот костюм 7 мм, под него вода не затекает, не дает теплу от тела отходить», - рассказала президент Федерации подводного спорта Севастополя Анастасия Сомова.

Сегодня здесь красивейший южнобережный пляж с «голубым флагом». Это знак качества, как гостиничные пять звезд. А еще есть свои подводные сокровища, доступные для туристов. На морской онлайн-карте Русского географического общества теперь появится новая отметка - теплоход «Ростов». Пятнадцать других кораблей в акватории Черного моря уже обследованы, а те что лежат очень глубоко - готовы для интерактивного погружения.