За неделю 116 украинских БПЛА пытались пересечь границу Белоруссии

В 59 случаях были задействованы дежурные силы ПВО.
Владимир Рубанов 26-05-2026 13:47
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Почти каждый день фиксируются попытки украинских беспилотников пересечь границу Белоруссии, сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. За последнюю неделю было 116 таких случаев.

Системы противовоздушной обороны страны каждый день обнаруживают и сбивают беспилотные летательные аппараты, которые пытаются пересечь границу Белоруссии и Украины. В 59 случаях за неделю были задействованы дежурные силы ПВО, сказал Вольфович в Москве на встрече Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Его слова приводит агентство БелТА.

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что на территорию страны пытаются проникнуть шпионы из Вооруженных сил Украины. Незаконно пересекают границу украинцы, стремящиеся избежать принудительной мобилизации. За последний месяц задержали 76 таких нарушителей. Некоторые из них оказались шпионами, выполнявшими конкретные задачи, сказал Вольфович.

Российские и белорусские спецслужбы успешно предотвратили в начале года попытку киевского режима переправить в Россию свыше 500 взрывных устройств, предназначенных для терактов. Об этом ранее сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

