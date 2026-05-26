Эксперт объяснил, почему соратники Трампа стали от него отдаляться

На главу Национальной разведки США Тулси Габбард оказывалось давление со стороны ее ближайших коллег, в том числе со стороны ЦРУ. Она всегда была выбивающимся из всех шаблонов элементом системы, выступала против действий американского президента Дональда Трампа в Иране. Именно поэтому сейчас Габбард пришлось уйти в отставку. Такое мнение выразил эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Максим Зиновин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Получается, что система встала. Она (Тулси Габбард. - Прим. ред.) не тот самый элемент, который позволит механизму правильно крутиться», - объяснил он.

Эксперт напомнил, что Габбард не посвящали в ключевые разговоры, которые касались конфликта в Иране и разбирательств, которые были связаны с другими противниками США. Когда ее рейтинг среди представителей «ястребов» (тех, кто выступает против мягких мер) Трампа упал, коллеги Габбард резко настроились против нее, рассказал Зиновин.

Тем не менее за свой короткий срок Габбард успела сделать многое для повышения эффективности ведомства. Но США это было не нужно, считает эксперт. Близкое окружение этого не хотело, потому что, «когда эффективность ведомства повышается, можно выйти случайно на себя», заключил Зиновин.

Напомним, глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила об уходе в отставку в связи с состоянием здоровья супруга, который страдает редким заболеванием - раком костей. Трамп подтвердил намерения чиновницы об уходе с поста.

Позже агентство Reuters сообщило, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку. По информации издания, ею уже довольно давно были недовольны.