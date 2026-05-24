Путин внес поправки в Воздушный кодекс РФ, касающиеся беспилотников

Президент Владимир Путин ужесточил требования к беспилотным авиационным системам (БАС). Соответствующий закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ, размещен на портале опубликования правовых актов.

Отныне любая деятельность по изготовлению наземного оборудования для управления и контроля БАС подлежит обязательной сертификации. Это призвано повысить безопасность полетов. Изменения коснутся как гражданской, так и экспериментальной авиации, уточняется в законе.

Документ определяет и порядок выдачи сертификата летной годности для воздушных судов, конструкция которых не соответствует типовой, либо не утверждена. Решение в данном случае остается за Росавиацией. Она же будет заниматься сбором и обработкой сведений о компонентах гражданских судов с серийными номерами. Для этого ведомство задействует свою информационную систему.

За качеством изготовления пилотируемых судов, а также их ключевых составных частей, включая двигатели и прочее, будет следить институт контрольных инспекций. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные его положения начнут действовать с 1 марта 2028 года.