МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин внес поправки в Воздушный кодекс РФ, касающиеся беспилотников

Большая часть изменений в Воздушный кодекс РФ вступят в законную силу с 1 сентября 2026 года.
Ян Брацкий 25-05-2026 19:57
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Президент Владимир Путин ужесточил требования к беспилотным авиационным системам (БАС). Соответствующий закон, вносящий поправки в Воздушный кодекс РФ, размещен на портале опубликования правовых актов.

Отныне любая деятельность по изготовлению наземного оборудования для управления и контроля БАС подлежит обязательной сертификации. Это призвано повысить безопасность полетов. Изменения коснутся как гражданской, так и экспериментальной авиации, уточняется в законе.

Документ определяет и порядок выдачи сертификата летной годности для воздушных судов, конструкция которых не соответствует типовой, либо не утверждена. Решение в данном случае остается за Росавиацией. Она же будет заниматься сбором и обработкой сведений о компонентах гражданских судов с серийными номерами. Для этого ведомство задействует свою информационную систему.

За качеством изготовления пилотируемых судов, а также их ключевых составных частей, включая двигатели и прочее, будет следить институт контрольных инспекций. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Отдельные его положения начнут действовать с 1 марта 2028 года.

#Путин #беспилотники #закон #росавиация #БАС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 