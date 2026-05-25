Путин подписал закон об участии регионов в развитии федеральных автодорог

Регионы смогут участвовать в развитии инфраструктуры федеральных автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, будет расширен список источников финансирования дорожной деятельности. Кроме того, закон даст российским регионам право на участие в развитии дорожной инфраструктуры, переданной в доверительное управление государственной компании «Автодор».

Порядок участия будет определяться соглашением между Министерством транспорта России и региональным правительством. Тестовые проекты планируется использовать при строительстве южного обхода Тюмени и развязки трассы М-12 «Восток» с Малым кольцом Подмосковья.

Глава государства также подписал закон, который позволит использовать Вооруженные силы РФ для защиты российских граждан за рубежом. Меры будут предприняты в случае ареста или уголовного преследования россиян иностранными судами.